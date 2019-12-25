Младенец с признаками ОРВИ скончался в деревне под Гатчиной

Девочке стало плохо, у нее началась рвота, и она потеряла сознание.

В среду, 4 ноября, в четыре часа утра в полицию Ленобласти поступила информация о смерти 3-месячной девочки в одном из домов в деревне Межно Гатчинского района. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, ребенок проживал в благополучной семье. 2 ноября мать вместе с маленькой дочерью обращалась в гатчинскую больницу. Врачи диагностировали у девочки ОРВИ, бронхит, гастоэнтероколит. От госпитализации мать отказалась.

В три часа ночи 4 ноября ребенку стало плохо – у нее началась рвота, она потеряла сознание. Девочку не смогли спасти. Ее тело направили в морг для установления точной причины смерти.

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