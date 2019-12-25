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Тело подростка с огнестрельным ранением нашли в квартире на Олеко Дундича
Сегодня, 15:18
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nastya960

Тело подростка с огнестрельным ранением нашли в квартире на Олеко Дундича

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Обстоятельства гибели подростка выясняются.

Сотрудники полиции и Следкома работают в квартире на улице Олеко Дундича, где около 13:00 нашли тело 17-летнего подростка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело подростка нашли в квартире дома 8 по улице Олеко Дундича, рядом с ним было ружье. Обстоятельства гибели подростка выясняются.

По некоторым данным, подросток перед происшествием разослал письма по электронной почте и в социальных сетях о своих планах.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, который довел свою дочь до самоубийства.

Фото: Piter.tv

Теги: выстрел, олеко дундича, тело
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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