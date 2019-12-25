Из Дудергофки вытащили тело мужчины с двумя ножевыми ранениями

С места происшествия изъяли одежду и две бутылки.

В четверг, 3 декабря, в полицию Петербурга поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины в реке Дудергофка в Полежаевском парке. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело вытащили из воды. На нем обнаружили два ножевых ранения в грудь. С места происшествия изъяли одежду и две бутылки.

На вид умершему 40-50 лет. У него нормальное телосложение, темные волосы. Был одет в свитер серого цвета, черные джинсы, черные ботинки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Фото: Piter.TV