На Искровском проспекте нашли тело безработного с переломанной челюстью

Останки направили в морг для установления причины смерти.

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах смерти безработного мужчины, чье тело нашли 14 июля в Невском районе. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мужчина лежал возле одного из домов на Искровском проспекте. Погибшим оказался 48-летний безработный петербуржец. У него была сломана челюсть и синяки по всему телу.

Останки направили в морг для установления причины смерти. С места происшествия изъяли футболку с бурыми пятнами.

Ранее в подъезде на проспекте Культуры нашли мужчину в луже крови.

Фото: Piter.TV