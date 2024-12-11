Telegram оштрафовали на 240 тысяч за публикации персональных данных россиян

Решение вынес Таганский районный суд города Москвы.

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовала российский мессенджер Telegram на 240 тысяч рублей за публикацию персональной информации о пользователях. На заседании судья Алсу Адиятуллина заметила, что компания Telegram Messenger Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения по части пятой статьи 13.11 КоАП России назначить штраф в размере 80 тысяч рублей. Два аналогичных штрафа по 80 тысяч рублей в отношении ответчика были одобрены инстанцией ранее, в среду и четверг.

Из оглашенных в суде материалов журналистам стало известно, что судебный протокол сторона обвинения составила после обращения в Роскомнадзор. Следствие смогло доказать, что на платформе в Telegram незаконно размещались в открытом доступе данные граждан. Речь идет об их ФИО, возрасте, месте проживания и прочих сведениях. Уголовное дело рассматривалось единолично, стороны конфликта в суд не явились.

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Фото: Piter.tv