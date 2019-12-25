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Телебашня в Санкт-Петербурге засияет 12 июня цветами российского флага
Сегодня, 14:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Телебашня в Санкт-Петербурге засияет 12 июня цветами российского флага

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Подсветка будет работать с 23:15 12 июня до 2:30 13 июня.

Филиал РТРС "Санкт-Петербургский региональный центр" включит 12 июня праздничную иллюминацию   на телебашне в честь Дня   России. Архитектурно-­художественная подсветка засияет цветами российского флага. Об этом сообщил Медиацентр Санкт-Петербурга.

В  акции  также участвуют  башни  и  мачты  Благовещенска,  Биробиджана,  Братска,  Брянска,  Великого Новгорода, Воронежа, Иркутска, Калуги, Казани, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Мурманска,  Нальчика,  Нижнего  Новгорода,  Новосибирска,  Омска,  Оренбурга,  Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Саранска, Свободного, Сочи, Симферополя, Смоленска, Тамбова, Твери,  Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля  и других городов. На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительный ролик в цветах триколора.

Подсветка телебашни в Санкт-Петербурге будет работать согласно графику включения городского освещения: с 23:15 12 июня до 2:30 13 июня.

Фото: Telegram/ Казарин в цифровом эфире

Теги: день россии
Категории: Лента новостей,

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