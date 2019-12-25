Телебашня в Санкт-Петербурге засияет 12 июня цветами российского флага

Подсветка будет работать с 23:15 12 июня до 2:30 13 июня.

Филиал РТРС "Санкт-Петербургский региональный центр" включит 12 июня праздничную иллюминацию на телебашне в честь Дня России. Архитектурно-­художественная подсветка засияет цветами российского флага. Об этом сообщил Медиацентр Санкт-Петербурга.

В акции также участвуют башни и мачты Благовещенска, Биробиджана, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Иркутска, Калуги, Казани, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Саранска, Свободного, Сочи, Симферополя, Смоленска, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов. На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительный ролик в цветах триколора.

Подсветка телебашни в Санкт-Петербурге будет работать согласно графику включения городского освещения: с 23:15 12 июня до 2:30 13 июня.

Фото: Telegram/ Казарин в цифровом эфире