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Тела двух молодых людей нашли в квартире на Измайловском проспекте
Сегодня, 11:45
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nastya960

Тела двух молодых людей нашли в квартире на Измайловском проспекте

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Они снимали эту квартиру у 58-летней женщины.

В квартире на Измайловском проспекте 11 ноября нашли тела двух загадочно умерших мужчин. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Квартира, где были найдены тела, принадлежит 58-летней петербурженке, которая сдавала жилье внаем. На данный момент трупы удалось опознать.

Погибшими оказались 27-летний житель Нижегородской области и 24-летний житель города Никольское. На телах не было найдено признаков насильственной смерти, тела направили в морг.

У царских конюшен в Петергофе нашли труп мужчины.

Фото: Piter.tv

 

Теги: измайловский, трупы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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