Тела двух молодых людей нашли в квартире на Измайловском проспекте

В квартире на Измайловском проспекте 11 ноября нашли тела двух загадочно умерших мужчин. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Квартира, где были найдены тела, принадлежит 58-летней петербурженке, которая сдавала жилье внаем. На данный момент трупы удалось опознать.
Погибшими оказались 27-летний житель Нижегородской области и 24-летний житель города Никольское. На телах не было найдено признаков насильственной смерти, тела направили в морг.
У царских конюшен в Петергофе нашли труп мужчины.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все