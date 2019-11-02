Тела двух молодых людей нашли в квартире на Измайловском проспекте

Они снимали эту квартиру у 58-летней женщины.

В квартире на Измайловском проспекте 11 ноября нашли тела двух загадочно умерших мужчин. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Квартира, где были найдены тела, принадлежит 58-летней петербурженке, которая сдавала жилье внаем. На данный момент трупы удалось опознать.

Погибшими оказались 27-летний житель Нижегородской области и 24-летний житель города Никольское. На телах не было найдено признаков насильственной смерти, тела направили в морг.

У царских конюшен в Петергофе нашли труп мужчины.

Фото: Piter.tv