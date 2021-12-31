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Техосмотр в Петербурге подорожает на 75% с 2023 года
Сегодня, 18:25
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Техосмотр в Петербурге подорожает на 75% с 2023 года

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Установленный тариф — это максимальная стоимость за техосмотр, которую могут получать операторы.

В 2023 году правительство Петербурга установило новые тарифы за техосмотр транспортных средств. С 1 января они вырастут на 75%. Об этом 29 декабря рассказали в пресс-службе Смольного, пишет "Коммерсант". 

Сейчас действует предельный размер платы за проведение техосмотра. С 2012 года документ не меняли. В этой связи, расчёты производились с учётом накопленного уровня инфляции. Установленный тариф — это максимальная стоимость за техосмотр, которую могут получать операторы. Напомним, что с декабря проходить техосмотр обязали владельцев грузовиков, автобусов и такси.

Процедура обязательного техосмотра затрагивает только коммерческий транспорт, такси, автобусы и грузовики. В случае, если личный автомобиль старше четырёх лет, его необходимо поставить на учёт или зарегистрировать смену владельца. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: подорожает, техосмотр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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