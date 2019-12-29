Тедеско: из-за травмы Шюррле пропустит несколько матчей

И не он один

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал накануне матча с "Динамо", что из-за травмы Шюррле пропустит несколько матчей. Также из-за травмы ближайшую встречу пропустит полузащитник Наиль Умаров.

- У Наиля проблемы с голеностопом, мы каждый день следим за ним, медицинский штаб делает всё возможное для его выздоровления, он очень важен для нас. У Шюррле также проблемы с голеностопом, он пропустит следующие несколько матчей, - сказал тренер на пресс-конференции.

По словам Тедеско, все остальные футболисты красно-белых здоровы.

В текущем сезоне "Спартак", набравший 22 очка, занимает десятое место после 19 туров РПЛ. Матч "Динамо" — "Спартак" пройдёт 29 февраля на стадионе "ВТБ Арена" в Москве в 16:30.

Ранее сообщалось, что Дзюбу внесут в заявку на матч с "Локомотивом", несмотря на травму.