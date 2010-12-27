Театр эстрады имени Аркадия Райкина отмечает юбилей

Труппа готовит к 80-му дню рождения праздничный концерт.

Одному из знаменитейших театров России и Петербурга исполняется 80 лет со дня основания. Служащие театру артисты, друзья и гости соберутся на торжественный вечер с номерами, песнями и эксклюзивными видео из жизни сцены.

Театр эстрады имени Райкина появился на Большой Конюшенной осенью далекого 1939 года. Во многом постановки и миниатюры, популярные у петербуржцев по сей день – заслуга главного руководителя театра, советского артиста Аркадия Райкина. Он посвятил этой сцене 40 лет жизни.

В настоящее время театр возглавляет заслуженный артист России Юрий Гальцев.

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Фото:estrada.spb.ru