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Новости Картина дня
Театралы на Культурном форуме хотят создать петицию в поддержку Серебренникова
Сегодня, 18:12
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Asyaromanenkova
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Театралы на Культурном форуме хотят создать петицию в поддержку Серебренникова

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Во время международного круглого стола практиков "Театральный авангард и система культурных ценностей" на Петербургском культурном форуме 2017 подняли тему режиссера Кирилла Серебренникова.

Театральная секция на VI Санкт-Петербургского международного культурного форума дошла до обсуждения темы дела режиссера Кирилла Серебрянникова. Во время международного круглого стола практиков "Театральный авангард и система культурных ценностей" участники предложили создать петицию в поддержку режиссера. Они предложили собрать подписи всех участников культурного форума под документом.

Художник, предок всего, должен быть свободен, и в эту свободу входит и освобождение от всяких финансовых рамок и отчётов. Атмосфера сейчас действительно напряжённая в сфере искусства. Боишься открывать новости , чтобы вдруг не увидеть там, что к очередному театру пришли какие-то проверки.

Андрей Могучий, художественный руководитель БДТ им.. Товстоногова

Могучий уверен, что эта пробелам Серебрянникова напрямую связана с темами круглого стола.

Руководитель театра сталкивается с необходимостью лавировать в законе, и это может выглядеть как его нарушение . Говорить о гибком законодательстве , применимом к творческим людям - совершенно необходимо. Гоголь и Островский - все нарушали так или иначе эти правила.

Александр Чепуров, театровед

Теги: кирилл серебренников , новости спб , петербургский международный культурный форум
Категории: Новости СПб Картина дня

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