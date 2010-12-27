Театралы на Культурном форуме хотят создать петицию в поддержку Серебренникова

Театральная секция на VI Санкт-Петербургского международного культурного форума дошла до обсуждения темы дела режиссера Кирилла Серебрянникова. Во время международного круглого стола практиков "Театральный авангард и система культурных ценностей" участники предложили создать петицию в поддержку режиссера. Они предложили собрать подписи всех участников культурного форума под документом.
Художник, предок всего, должен быть свободен, и в эту свободу входит и освобождение от всяких финансовых рамок и отчётов. Атмосфера сейчас действительно напряжённая в сфере искусства. Боишься открывать новости , чтобы вдруг не увидеть там, что к очередному театру пришли какие-то проверки.
Андрей Могучий, художественный руководитель БДТ им.. Товстоногова
Могучий уверен, что эта пробелам Серебрянникова напрямую связана с темами круглого стола.
Руководитель театра сталкивается с необходимостью лавировать в законе, и это может выглядеть как его нарушение . Говорить о гибком законодательстве , применимом к творческим людям - совершенно необходимо. Гоголь и Островский - все нарушали так или иначе эти правила.
Александр Чепуров, театровед