Театр музкомедии в Петербурге перенес премьеры на конец года и на 2021 год

Спектакль "Мисс Сайгон" надеются выпустить в этом году.

Руководство Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии решили перенести все премьеры на конец 2020 года и на 2021 год. Об этом сообщил генеральный директор театр Юрий Шварцкопф на онлайн пресс-конференции.

В конце весны хотели представить спектакль "Мисс Сайгон". Осенью – мюзикл "Кабаре", зимой – оперетту "Фраскита". Последние две премьеры точно перенесли на следующий год, а вот "Мисс Сайгон" надеются показать в этом году. Шварцкопф объяснил, что премьерная постановка готовится в течение полутора-двух лет.

Помимо этого театр хотел представить спектакль "Жар-птица. Песни о войне" в постановке обладателя "Золотой маски" Филиппа Разенкова к юбилею Победы.

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