Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" хочет открыть вторую сценическую площадку

По словам главы города, театру нужно давать возможности для развития.

В четверг, 15 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов и художественный руководитель театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Юрий Александров обсудили возможность открытия второй сцены театра. Об этом сообщил Смольный.

В ходе разговора приняли решение о подборе альтернативных помещений, которые театр сможет использовать в качестве второй сценической площадки.

По словам главы города, театр является одним из ведущих в Северной столице, а каждая его постановка – яркое художественное событие в жизни города. Поэтому такие центры культуры нужно развивать.

Напомним, театр располагается в особняке барона фон Дервиза на Галерной улице, 33. Его передали организации в 1998 году в аварийном состоянии. Силами труппы и худрука провели ремонт: реконструировали сцену, фойе и артистические уборные, также восстановили исторические интерьеры Белого театрального зала, Мавританской, Красной и Кленовой гостиных, воссоздали занавес с фамильным гербом барона фон Дервиза, благоустроили Зимний сад в виде грота.

Спектакли театра обычно проходят с аншлагами: зал рассчитан на 170 зрителей, поэтому не все желающие могут попасть сразу.

Куда сходить в Петербурге на неделе с 12 по 16 июля.

Фото: Санктъ-Петербургъ Опера театр | Санкт-Петербург / Вконтакте