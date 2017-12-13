"А вы знаете что такое любовь?": актеры раскрыли вечную тайну

В театре-фестивале "Балтийский дом" состоялся показ спектакля, который заставил многих зрителей задуматься о главном. А женщины не смогли устоять перед трогательными сценами, их глаза блестели от слез.

В петербургском театре "Балтийский дом" состоялась премьера спектакля по пьесе драматурга Керен Климовски "Вдова, коротышка, тюлень и другие". Режиссером трагикомедии стал музыкант, "человек-оркестр" Элиас Файнгерш. Он сыграл в своем спектакле одну из главных ролей. Для российской публики постановщик решил изменить название спектакля и теперь оно звучит вечным вопросом "А вы знаете что такое любовь?"

У актеров сложилась нелегкая задача: каждый артист должен сыграть несколько персонажей. Все герои, такие разные и не похожие друга на друга, пытаются ответить на вопрос – так что же такое любовь. Андрей Архипов, актер "Балтийского дома" исполнил роль охранника в цирке, давно влюбленного в девушку, с которой он не решается заговорить много лет. Также ему достался персонаж официанта, который посмел судить женщину лишь а ее внешний вид.

Стоит отметить, что кобчевую тему в постановке ведет музыка, которая звучит в живом исполнении самого мастера Элиаса Файнгерша. Создатели спектакля уверены, что у каждого человека есть своя мелодия.

Музыка соединяет три новеллы в единую, живую нить спектакля. От комического до трагического в постановке - всего один шаг. В конце спектакля от героев звучат простые, но важные фразы и в этот момент зритель находит определение любви.

Видео: Piter.tv