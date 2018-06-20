Спектакль "Принц и нищий"

Сюжет знаменитого романа Марка Твена знаком нам с детства. Английский принц Эдуард и беспризорный мальчишка Том Кенти на короткое время поменялись ролями. Нищий станет мудрым правителем Англии, а наследник престола, оказавшись за стенами дворца, испытает унижения, уготованные беднякам в его королевстве.
Спектакль идет с одним антрактом.
Адрес: Театр-фестиваль "Балтийский дом", Александровский парк, 4.
Возрастное ограничение: 12+
Стоимость билетов: 720 – 830 рублей.
Фото: официальный сайт театра-фестиваля "Балтийский дом".
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