Спектакль "Принц и нищий"

Историю о двух мальчиках, поменявшихся ролями, покажут в "Балтийском доме".

Сюжет знаменитого романа Марка Твена знаком нам с детства. Английский принц Эдуард и беспризорный мальчишка Том Кенти на короткое время поменялись ролями. Нищий станет мудрым правителем Англии, а наследник престола, оказавшись за стенами дворца, испытает унижения, уготованные беднякам в его королевстве.

Спектакль идет с одним антрактом.

Адрес: Театр-фестиваль "Балтийский дом", Александровский парк, 4.

Возрастное ограничение: 12+

Стоимость билетов: 720 – 830 рублей.

Фото: официальный сайт театра-фестиваля "Балтийский дом".