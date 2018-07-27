Постановка по роману Гюстава Флобера в театре "Балтийский дом".

В воскресенье, 25 августа, в петербургском театре-фестивале "Балтийский дом" покажут спектакль "Мадам Бовари". Он пройдет в формате "зритель на сцене".

Сюжет спектакля основан на одноименном романе Гюстава Флобера. По сюжету замужняя главная героиня заводит любовника, путается во вранье и кончает с собой. Режиссер постарается показать все оттенки ее внутренних переживаний: от тоски провинциальной жизни до пылкой попытки вырваться за грань обыденности.

Когда: 25 авугста в 19:00

Место: Балтийский дом (Александровский парк, 4)

Продолжительность: 3 часа 20 минут, 1 антракт

Возрастное ограничение: 16+

Билеты: в кассах театра

Фото: baltic-house.ru