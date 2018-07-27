В воскресенье, 25 августа, в петербургском театре-фестивале "Балтийский дом" покажут спектакль "Мадам Бовари". Он пройдет в формате "зритель на сцене".
Сюжет спектакля основан на одноименном романе Гюстава Флобера. По сюжету замужняя главная героиня заводит любовника, путается во вранье и кончает с собой. Режиссер постарается показать все оттенки ее внутренних переживаний: от тоски провинциальной жизни до пылкой попытки вырваться за грань обыденности.
Когда: 25 авугста в 19:00
Место: Балтийский дом (Александровский парк, 4)
Продолжительность: 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возрастное ограничение: 16+
Билеты: в кассах театра
Фото: baltic-house.ru
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