Спектакль "Том Сойер"

Возрастное ограничение: 10+.

Спектакль Театра юных зрителей расскажет о веселых приключениях двух неразлучных друзей — Тома Сойера и Гекльберри Финна. Жизнь этих мальчишек насыщена важными делами — от покраски забора до выведения бородавок.

Любого современного подростка привлечет световое оформление сцены. Создатели спектакля использовали самые современные цифровые технологии: анимированные видео-проекции делают постановку похожей на захватывающий, мистический 3D-фильм.

Продолжительность: 2 часа.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru