Татьяне Булановой вновь отказали в восстановлении избирательных прав

Буланова решила сосредоточить усилия на избирательной кампании в Госдуму.

Городской суд Санкт-Петербурга нашел серьезные нарушения в работе ТИК №17, отказавшей Татьяне Булановой в регистрации на выборы в ЗакС, но все-таки не удовлетворил исковые требования певицы.

По источникам в суде, при рассмотрении вопроса о восстановлении прав Булановой городская прокуратура выявила в работе ТИК ряд серьезных нарушений. Например, в избирательные листы певицы странным образом попали подделки, дискредитирующие кандидатуру певицы. По данным портала "Невские новости", суд установил, что имел место подлог со стороны ТИК. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова также высказалась, что подтасовка вполне имела место быть, и назвала певицу жертвой "цветущих пышным цветом" грязных технологий.

Певице удалось отстоять еще 20 подписей, ранее забракованных, но этого все равно оказалось недостаточно для восстановления на выборы в ЗакС. Буланова решила сосредоточить усилия на избирательной кампании в Госдуму.