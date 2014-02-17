Татьяна Буланова оспаривает решение о своем снятии с выборов в ЗакС

Территориальная избирательная комиссия перепутала подписи, оформила запрос в МВД с опечатками и сорвала сроки, отмечает певица.

16 августа кандидат в депутаты Госдумы Татьяна Буланова, выдвинутая также в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга по одномандатному округу №7 подала жалобу в горизбирком на решение территориальной избирательной комиссии о снятии с выборов в городской парламент. Напомним, ТИК№ 17 забраковала подписные листы, в оформлении которых якобы были найдены ошибки.

В жалобе Буланова указывает пять основных причин по которым решение ТИК №17 от 12 августа 2021 года может быть признано незаконным и подлежит отмене.

В первую очередь нарушена сама процедура проверки подписных листов — кандидата обязаны были уведомить о конкретном месте, дате и времени проверки подписей,а также о том, когда будет проводиться почерковедческая экспертиза..По закону ТИК должен был уведомить и о том, когда будет формироваться запрос в органы внутренних дел с целью проверки подлинности сведений об избирателях.

Помимо этого, как выяснилось, сам запрос в органы внутренних дел был составлен с опечатками и изначально был составлен с неверными данными, неправильно переписанными из подписных листов. Например были изменены по одной цифре в указании серии и номера паспорта, неправильно прописаны некоторые буквы в фамилиях, именах и отчествах избирателей. Кроме того, после получения ответа из МВД, в итоговое заключение попали те имена, фамилии и подписи избирателей, о которых в ответе из органов внутренних дел не говорилось.

Есть серьезные вопросы и к заключению почерковеда, вернее к его "интерпретации" представителями ТИК №17:

"При заполнении ведомостей проверки подписей, Территориальной избирательной комиссией № 17 не исключались из числа недействительных одна из нескольких подписей, выполненных, согласно заключению специалиста, одним лицом. При этом утверждение о том, что все такие подписи выполнены не самостоятельно избирателем, в заключении специалиста-почерковеда отсутствует", - утверждается в жалобе Булановой.

Однако самое важное замечание к работе территориальной избирательной комиссии касается сроков рассмотрения поданных на регистрацию документов — решение об отказе в регистрации было принято на 11 день, хоть по закону на это отводится всего 10 дней.

На основании этих фактов горизбирком должен принять решение об отмене снятия Булановой с выборов, тогда певица сможет продолжить предвыборную гонку в городской парламент, отмечает артистка.