Тату-конвенция Tattoo Show в "Севкабель Порт"

Два дня соревнований тату-мастеров и отличной музыки.

Летом в пространстве "Севкабель Порт" пройдет крупная и уже шестая тату-конвенция Tattoo Show. Это состязания талантливых тату-мастеров в разных номинациях, в которые в этом году добавится также музыка от современных российских исполнителей.

Два дня для посетителей будут выступать АИГЕЛ, Щенки, Пасош, ILWT, Громыка и это еще не весь список музыкантов! Тем временем, 100 топовых татуировщиков поборются за 700 тысяч рублей из призового фонда мероприятия. Организатором конвенции выступает крупный профессиональный магазин ODIN Tattoo Shop. Кроме того, в пространстве организуют арт-выставку.





Цена: 1000 рублей входной билет на один день, 1500 – на два дня

Место: "Севкабель Порт", Кожевенная линия, 40

Фото: предоставлено организаторами