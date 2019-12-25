С 18 июня государственные органы и органы местного самоуправления смогут проводить мероприятия.

Татарстан отменил обсервацию для прибывших из других стран. Соответствующий документ появился на сайте правовой информации республики.

С 18 июня прилетевшие из-за границы граждане не должны будут проходить двухнедельную обсервацию. Теперь их будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию по месту проживания или прибывания.

Отмечается, что с 18 июня государственные органы и органы местного самоуправления смогут проводить мероприятия, соблюдая все профилактические меры. Массовые культурные, досуговые и спортивные мероприятия по-прежнему запрещены.

Также в республике начнут работать реабилитационные центры для инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями, а также многие социальные учреждения.

Ранее в Татарстане самолет с отказавшим двигателем аварийно сел на дорогу.