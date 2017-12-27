Татьянин день 2018: поздравления в стихах для студентов

Piter.tv подготовил короткие поздравления в стихах в Татьянин день для студентов.

25 января в России празднуют день студенчества, а также женщин, у которых красивое имя - Татьяна. Татьянин день - церковный праздник, он почитает римскую мученицу Татиану. Эта девушка отдала свою жизнь за веру во Христа. Также раннехристианская мученица, пострадавшая в Риме III века при императоре Александре Севере. Почитается православной и католической церквями. В России считается покровительницей Московского государственного университета и вообще студентов

Поздравления в стихих для прекрасных Татьян

Зимний день, холодный, снежный,

Все деревья в серебре.

День Татьяны - милой, нежной -

Отмечаем в январе.



В этот день тебе желаем

Счастья, радости, тепла,

Исполнения желаний.

Тех, которых ты ждала.



Пусть любимым станет праздник

В этот день календаря.

Потому что ты, Татьяна,

Королева января.

***

Сегодня праздник - День святой Татьяны!

И медлить с поздравлением не стану.

Желаю Вам я много-много счастья!

Друзей надежных, верных, настоящих.

Приятных встреч и самых добрых слов.

Побольше очень радостных звонков,

Здоровья крепкого и много долгих лет,

И каждый день в душе пусть будет свет!

Поздравляю с Татьяниным днем! Пусть забудутся все неудачи. Пусть приходят успехи во всём, Чтоб решались любые задачи. Счастье будет, здоровье придет. Исполнение заветных желаний Поскорее пусть вам принесет Замечательный праздник Татьянин! Всех Танюш я в этот праздник Поздравляю от души. Тани, Танечки, Танюшки, Как же вы все хороши. В день январский, в день холодный, Я желаю вам тепла, Чтоб сияли добротою Ваши милые глаза! Пускай великая Татьяна Вас бережет от всех невзгод. Пускай избавит от ненастья, Проблем, печалей и хлопот. Пусть легкой жизнь вся ваша будет, А голова - полна идей. Пускай вас счастье утром будит. Хороших, верных вам друзей. Поздравления в стихах для студентов Быть студентом - это круто. И хочу я пожелать, Чтобы сложные науки На "отлично" все сдавать. Чтобы жизнь всегда кипела, А душа от счастья пела, Сессия не омрачала, Только радость доставляла. Творческого вдохновенья Пожелать еще хочу, Чтобы трудные решенья Всегда были по плечу! В зачётке будет пусть "отлично" И все предметы - "автомат", Чтоб с благодарностью лишь лично Тебя встречал бы деканат. Чтоб эта жизнь студента вечно Казалась будто сладкий сон... И чтоб в конце учёбы этой В руках был красный твой диплом! С Днем студента поздравляю И от всей души желаю, Чтоб хвосты стали короче, Чтоб длиннее были ночи. Преподы чтоб подобрели И оценками лишь грели, Чтобы знания прилетали - Сами в голову влезали. Сессию чтоб отменили И на отдых заменили. Чтоб стипендию подняли, Просто так ее давали. Будет всё пускай легко, А проблемы - далеко! Я поздравляю с Днем студента, С одним из самых лучших дней. Храни прекрасные моменты Беспечной юности своей! Гуляй на полную, не бойся, Иди в кино, танцуй и пой. О парах ты не беспокойся, Сегодня можно - день такой. Пусть будет в жизни всё отлично, Учеба будет на ура. Пускай везет на фронте личном. Студент, ни пуха ни пера! Легких сессий и семестров, Интересных лекций вам. Быть в учебе как маэстро, Знать, что всё вам по зубам! И учиться на "отлично", Помнить лучшие моменты, Вдаль смотреть оптимистично. Счастья в жизни! С Днем студента! Стихи: сайт "Поздравок"



© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/tatyanin-den/