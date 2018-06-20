Татьяна Навка оказалась самой богатой женой сотрудника Кремля

За прошлый год фигуристка заработала 218,6 млн рублей.

Российская фигуристка Татьяна Навка оказалась самой богатой среди жен сотрудников Кремля. В прошлом году супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова задекларировала 218,6 млн рублей доходов. Об этом говорится на сайте Кремля.

У Навки в собственности два земельных участка и два дома площадью 779,2 и 353,5 квадратных метров. Она также владеет тремя квартирами, парковочным местом, двумя автомобилями марки Mercedes Benz и мотовездеходом Yamaha.

Согласно декларации за 2017 год, у Навки была еще квартира в США и автомобиль Lexus RX350. В отчете за 2018 год они не указаны.

Сам Песков задекларировал в прошлом году доход в 12,8 млн рублей. В собственности у пресс-секретаря президента две с половиной квартиры и машино-место. Кроме того, у него есть автомобили Mercedes Benz V250, Kia Ceed и снегоболотоход can-am

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова посоветовала недовольным жизнью россиянам уехать из страны.

Видео: Instagram / tatiana_navka