Татьяна Фельгенгауэр впервые показала шрам от удара ножом по шее

Журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр понемногу оправляется после кровавого покушения со стороны безумного поклонника Бориса Грица. Радиоведущая впервые опубликовала в Instagram фото своего шрама от удара ножом. Напомним, что гражданин Израиля ворвался в офис "Эха Москвы" и нанес Татьяне Фельгенгауэр прямой удар холодным оружием в шею. После этого женщина-журналист попала в реанимацию НИИ им Склифосовского, где ее жизнь спасли лучшие врачи столицы.
Татьяна Фельгенгауэр все еще находится на реабилитации, однако время от времени появляется в социальных сетях и даже в эфире. Сегодня, 10 ноября, журналистка разместила в Instagram откровенный пост. В нем можно разглядеть рану на шее Фельгенгауэр. Это шрам неровной формы с сохранившимися после операции хирургическими нитями либо скобами.
Тут все хвастались своими нарядами на Хэллоуин. Но давайте честно: всё же у меня был бы лучший костюм - костюм степлера, - не без иронии написала Фельгенгауэр.
Фото: Instagram, Татьяна Фельгенгауэр