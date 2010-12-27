Татьяна Фельгенгауэр впервые показала шрам от удара ножом по шее

Жертва нападения психопата Бориса Грица впервые показала след от ножевого ранения на своем теле.

Журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр понемногу оправляется после кровавого покушения со стороны безумного поклонника Бориса Грица. Радиоведущая впервые опубликовала в Instagram фото своего шрама от удара ножом. Напомним, что гражданин Израиля ворвался в офис "Эха Москвы" и нанес Татьяне Фельгенгауэр прямой удар холодным оружием в шею. После этого женщина-журналист попала в реанимацию НИИ им Склифосовского, где ее жизнь спасли лучшие врачи столицы.

Татьяна Фельгенгауэр все еще находится на реабилитации, однако время от времени появляется в социальных сетях и даже в эфире. Сегодня, 10 ноября, журналистка разместила в Instagram откровенный пост. В нем можно разглядеть рану на шее Фельгенгауэр. Это шрам неровной формы с сохранившимися после операции хирургическими нитями либо скобами.

Тут все хвастались своими нарядами на Хэллоуин. Но давайте честно: всё же у меня был бы лучший костюм - костюм степлера, - не без иронии написала Фельгенгауэр.

Фото: Instagram, Татьяна Фельгенгауэр