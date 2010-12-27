В парке 300-летия танковые катания проводятся без разрешения Смольного

Правительство опровергло законность проведения фестиваля с танками в Парке 300-летия.

Смольный заявил о несогласованности проведения фестиваля "Боевая сталь" в Парке 300-летия с властями города. По данным Правительства, мероприятие состоялось незаконно. Организаторы не обеспечили технику безопасности для посетителей, разрешая им кататься на броне танков. за сомнительное удовольствие желающие платили по 300 рублей. Об этом рассказал председатель Комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко.

Мы отказали. Каким образом военная техника работала там и на каких основаниях оказывались услуги населению, мне неизвестно отмечает Константин Сухенко

Также спикер отметил, что событие с участием военной техники проводила военно-патриотическая организация "Красная звезда". В пресс-службе движения рассказали, что разрешение выдал Комитет по благоустройству Петербурга.

Да, согласовали, но только по своей линии. У нас два условия – сохранение зеленых насаждений и уборка мусора рассказывают представители ведомства

Разрешение одного Комитета - недостаточное основание для того, чтобы считать проведение мероприятия законным. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по данному инциденту. Напомним, что накануне во время фестиваля травмировались петербуржцы, среди которых были несовершеннолетние дети.

Фото: Piter.tv

