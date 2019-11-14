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Танцы на колясках и игра на ложках: в Петербурге открылась конференция "Молодежь без ограничений"

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Конференция открылась гала-концертом, где выступили артисты с ограниченными возможностями. 

В Петербурге прошла конференция "Молодежь без ограничений: драйверы изменений". Конференция открылась гала-концертом, где выступили артисты с ограниченными возможностями. Концерт не только подарил эмоции зрителям, но и помог выступающим сплотиться.

Такие концерты нужны, чтобы мы могли лучше узнать друг друга. Инклюзия у нас в стране все еще на пути своего развития, чтобы этот процесс свершился, людям нужно видеть друг друга, знакомиться, общаться и видеть, что мы все умеем делать что-то классное.

Виктория Томаль, вокалистка

После концерта студенты обсудили проблемы людей с ограниченными возможностями. Темы коснулись творческого развития молодежи, социальных практик и инклюзивного туризма.

Смысл организации в том, что ребята со стандартным здоровьем работают и взаимодействуют с ребятами с ограниченными возможностями. Они участвуют в одинаковых проектах, делают поделки, помогают обществу. Человек, у которого особенные потребности, тоже очень полезен обществу. Наша задача – это показать.

Светлана Залаутдинова, ассистент кафедры теории и истории педагогики РГПУ имени Герцена

Все идеи по улучшению жизни инвалидов передадут в комитет по молодежной политике.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: инвалиды, инклюзия спб, люди с ограниченными возможностями
Категории: Репортажи, Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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