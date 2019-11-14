Танцы на колясках и игра на ложках: в Петербурге открылась конференция "Молодежь без ограничений"

Конференция открылась гала-концертом, где выступили артисты с ограниченными возможностями.

В Петербурге прошла конференция "Молодежь без ограничений: драйверы изменений". Конференция открылась гала-концертом, где выступили артисты с ограниченными возможностями. Концерт не только подарил эмоции зрителям, но и помог выступающим сплотиться.

Такие концерты нужны, чтобы мы могли лучше узнать друг друга. Инклюзия у нас в стране все еще на пути своего развития, чтобы этот процесс свершился, людям нужно видеть друг друга, знакомиться, общаться и видеть, что мы все умеем делать что-то классное. Виктория Томаль, вокалистка

После концерта студенты обсудили проблемы людей с ограниченными возможностями. Темы коснулись творческого развития молодежи, социальных практик и инклюзивного туризма.

Смысл организации в том, что ребята со стандартным здоровьем работают и взаимодействуют с ребятами с ограниченными возможностями. Они участвуют в одинаковых проектах, делают поделки, помогают обществу. Человек, у которого особенные потребности, тоже очень полезен обществу. Наша задача – это показать. Светлана Залаутдинова, ассистент кафедры теории и истории педагогики РГПУ имени Герцена

Все идеи по улучшению жизни инвалидов передадут в комитет по молодежной политике.

Фото и видео: Piter.TV