Танцевально-музыкальное шоу "Танец – душа народа"

На сцену выйдет государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова.

В среду, 25 сентября на сцене БКЗ "Октябрьский" состоится премьера танцевально-музыкального шоу "Танец – душа народа". На сцену выйдет государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова.

Этот коллектив из Республики Башкортостан является национальным достоянием страны. Артисты посетили с гастролями более 80 стран. В репертуаре ансамбля 180 танцевальных произведений, из них более 60 постановок Файзи Гаскарова. В состав входят 70 артистов балета и 17 профессиональных музыкантов.

Петербуржцы смогут увидеть национальные танцы разных народов мира. В их числе корякский танец "Камчатские зарисовки", белорусскую "Веселуху", чувашскую "Карию", американский танец "Кантри", танец аргентинских пастухов "Гаучо" и многое другое. Конечно, не обойдется без русских "Тверских гуляний" и "Калинки".

Адрес: БКЗ "Октябрьский", Лиговский проспект, 6

Фото: пресс-служба мероприятия