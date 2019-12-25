В Петербурге талантливой молодежи дадут по 100 тысяч рублей

Конкурсная комиссия выберет 30 лучших проектов, каждый получит денежную премию.

В Петербурге наградят талантливую молодежь. Конкурсная комиссия выберет 30 лучших проектов, победители получат по 100 тысяч рублей. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Премию правительства "Лучший молодежный проект Санкт‑Петербурга" присуждают каждый год, начиная с 2016 года. Это делается для развития проектной деятельности и поддержки талантливой молодежи.

При выборе победителей будет учитываться актуальность, креативность, эффективность, адресность, масштабность и публичность проекта. Общий объем финансирования составляет 3 млн рублей.

Ранее мы писали, что ученые из четырех вузов Петербурга получат мегагранты правительства России.

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