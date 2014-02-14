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Таксист врезался в прицеп "Вольво" на Пискаревском
Сегодня, 9:08
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smirenny

Таксист врезался в прицеп "Вольво" на Пискаревском

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Достоверной информации о произошедшем пока нет.

Вечером в субботу, 13 февраля, на Пискаревском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием такси, сообщили очевидцы в соцсетях.

Петербуржец уточнил, что такси влетело в прицеп Volvo XC90 у съезда на улицу Руставели. От удара машину виновника занесло в дорожные ограждения. По мнению свидетеля, "Вольво" прицеп спас и не позволил таксисту врезаться в задний бампер. Однако достоверной информации о причинах и обстоятельствах ДТП пока нет. Также неизвестно, пострадал ли кто-то.

Ранее мы писали, что мост на Боровой "поймал" яркую фуру.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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