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Фанат "Манчестер Юнайтед" получил удар ножом от парижского таксиста
Сегодня, 11:40
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Rybka123

Фанат "Манчестер Юнайтед" получил удар ножом от парижского таксиста

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Пострадавший был доставлен в больницу и прооперирован.

Болельщик "Манчестер Юнайтед" попал в больницу после ссоры с парижским таксистом после матча 1/8 Лиги Чемпионов.

Как стало известно, английский фанат вместе с тремя товарищами решил добраться до центра Парижа на такси. В процессе поездки между ним и водителем возникла ссора, после чего парижанин нанес пассажиру ножевой удар в грудь. Пострадавший был доставлен в больницу и прооперирован. Нападавшего задержали на следующий день.

Напомним, что в ответном матче 1/8 плей-офф Лиги Чемпионов "ПСЖ" уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:3. По результатам двух встреч (3:3) англичане прошли дальше по правилу выездного гола, который "красные дьяволы" забили в добавленное время с пенальти.

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Фото: pixabay.com
 

Теги: лига чемпионов, манчестер юнайтед - псж, поножовщина
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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