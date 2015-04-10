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Таксист попытался изнасиловать уснувшую пассажирку у дома на Пулковской
Сегодня, 10:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Таксист попытался изнасиловать уснувшую пассажирку у дома на Пулковской

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Водитель пытался порвать платье на спящей девушке.

В Петербурге таксист попытался разорвать платье на заснувшей пассажирке. Теперь водителя ищет полиция, передал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 20 июня около 9:30 утра у дома № 8/2 по Пулковской улице. Со слов 24-летней пассажирки, она уснула на заднем сидении Hyundai Solaris. Когда проснулась, таксист гладил ее по рукам и пытался разорвать платье.

Мужчина азиатской внешности, на вид 30 лет, рост около 175 см.

Ранее неизвестный пытался изнасиловать турчанку в подъезде на Лабораторной улице.

Фото: Piter.tv

Теги: hyundai solaris, пулковская, таксист
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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