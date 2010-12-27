Таксист домогался до глухонемой выпускницы после "Алых парусов"

Мужчина трогал девушку за ноги, плечи, грудь и целовал в шею.

Полиция Всеволожского района разыскивает водителя "Яндекс. Такси", который в ночь на "Алые паруса" пытался изнасиловать глухонемую выпускницу коррекционной школы. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Около двух ночи 25 июня девушка возвращалась домой после городского выпускного. Таксист на белом Hyundai Solaris довез потерпевшую до дома на проспекте Строителей в Кудрово, однако отпускать ее не торопился. Он начал трогать выпускницу за ноги, плечи, грудь и целовать ее в шею. Девушка смогла вырваться и убежать.

В полицию обратился отец потерпевшей. Правоохранителям удалось установить, что автомобилем управлял 24-летний уроженец Киргизии. Мигрант объявлен в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что водитель "Яндекс. Такси" напал на двух девушек в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV