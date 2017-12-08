Таисия Повалий: Мои наряды - образ всех советских певиц

Недавно в Ледовом дворце состоялось главное музыкальное событие года - премия Золотой Граммофон 2017. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и пообщался с Таисией Повалий.

Украинская певица славится своими яркими необычными нарядами. Мы решили узнать, кто являлся примером для подражания и привил ей чувство вкуса:

Ой, это очень интересный вопрос. Я с детства любила смотреть концерты. Это было очень давно. Все мои наряды это общий образ всех советских певиц, на которых я хотела быть похожей. Это и Людмила Сенчина, и Людмила Зыкина - все наши советские примадонны на которых я хотела быть похожей. До сегодняшнего дня я с них и беру пример, с тех времен. Классика! Классика! Она вечна.

У Таисии было множество удачных дуэтов со звездами эстрады, как, например, совместные песни с Николаем Басковым и Стасом Михайловым.

Корреспондентам нашего канала стало интересно узнать, готовит ли певица новые дуэты, и есть ли исполнители, с которыми она бы еще захотела записать совместный хит.

Таисия призналась, что сейчас очень много хороших, молодых и интересных артистов, с которыми она бы спела, но у неё много новых своих композиций. Поэтому, сейчас она планирует петь сольно.

Пока я спою сольно, а потом посмотрим. Сейчас я готовлю новую программу, выпускаю диск. И этот Золотой Граммофон для меня начало нового замечательного периода. Спасибо вам!

Видео: канал Piter.TV

Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Надежда Путинцева