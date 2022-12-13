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Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации для туристов
Сегодня, 11:23
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Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации для туристов

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Решение вступает в силу сегодня, 9 января.

Власти Таиланда отменили проверку сертификатов о вакцинации от коронавируса для туристов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул. Его слова приводит Thai Rain.

Решение вступает в силу сегодня, 9 января. Чарнвиракул отметил, что во всем мире иммунизация проводится в достаточном объеме. Глава Минздрава Таиланда сделал это заявление во время встречи первые туристов из Китая в аэропорту Суваннапхум.

Ранее мы сообщали, что Петербург снова оказался лидером по суточной госпитализации от коронавируса.

Фото: Pixabay

Теги: вакцинация, отмена, сертификат, таиланд, туризм
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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