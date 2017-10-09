T-killah впервые выступил с сольным концертом в Петербурге

30 сентября прошел первый сольный концерт T-killah в Санкт-Петербурге. Стены концертного зала «Аврора» в прямом смысле ходили ходуном.

Питерские поклонники горячо встретили своего любимого исполнителя. T-killah также с трепетом отозвался о культурной столице: «Когда приезжаю в Питер, я, в основном, слушаю лиричную музыку. Да и вообще все мои лиричные треки напоминают мне Петербург. Отношусь к этому городу офигенно, только зиму не очень люблю. Холодно».

Именно лиричные треки стали своеобразной изюминкой концерта. Настоящее волшебство творилось в зале, когда каждый включил фонарик на своем мобильном телефоне. Это был незабываемый момент единства исполнителя и его поклонников.

Именно Питерской публике была представлена новая песня T-killah вместе с Кириллом Мойтоном. Рэп исполнитель признался, что работает с Кириллом уже не первый год. Друг T-killah давно успешен как автор песен, а вот как исполнитель он только начинает свой путь. Публика горячо встретила Кирилла Мойтона. Лучше дебюта нельзя было себе представить. С начинающего исполнителя в прямом смысле сняли куртку. Каждый хотел ее заполучить, однако Мойтон сам предпочел выбрать счастливицу. Обладательницей его куртки стала одна из девушек, стоявшей рядом с сценой.

Однако текила смог порадовать не только лирикой. В его репертуаре много танцевальных треков, которые по-настоящему «раскачали» толпу. Зал отличался особой энергетикой. Бурные эмоции вызвал у публики разговор T-killah с Амираном, известным на Youtube своим шоу «Дневник хача». Несмотря на то, что ютубера услышать не удалось, громкие аплодисменты и возгласы его поклонников взорвали зал.

Видео и фото - PiterTV

Диана Саввицина, Полина Кравченко