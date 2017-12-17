ТЮЗ ярко отметил свой 96-ой день рождения

В театре юных зрителей в честь 96 дня рождения прошла выставка творческих детских работ, а также традиционный спектакль "Конёк – горбунок".

Легендарную постановку играют заслуженные артисты уже не одно десятилетие. На сцене все актеры переживают жизнь героя, а в зале родители вместе с детьми следят за развитием сюжета. Стоит отметить, что аккомпанирует настоящий живой оркестр. Это один из немногих театров, где сохранилась оркестровая яма.

Если говорить о материальной части, то вы, наверно, видите, что ремонт проделан серьезный. И фасад отреставрирован, и внутри все убрали, и креста новые, и интерьеры. Можно увидеть, что театр превращается в красивый дом дворец для детей. Светлана Лаврецова, директор ТЮЗ

Практически за сто лет существования ТЮЗа и множество его перестроек, он попрежнему открывает двери всем гостям: и маленьким, и большим. А его репертуар с каждым годом только пополняется.

То, что касается преобразований внутренних, то самое важное, что мы сохранили за 96 лет спектакль "Конек-горбунок". Мы 7 раз его возобновляли, отреставрировали. Он, конечно, требует все время материальной реставрации. Его надо переделывать постоянно, потому что 96 лет – не могут костюмы и декорации сохраняться. Когда спектакль создавался, Брянцев уделял внимание массовке, где народ – был как хор, где каждый человек-инструмент. Он создавал образ в этой народной толпе, у каждого в толпе была своя партия. Но вообще, я считаю, что спектакль умирает, если играется без души. Если актеры вкладывают в него душу и передают по наследию то, что они приобрели, то, конечно, оркестр и труппа выходят на сцену с таким удовольствием!

По словам директора, это не просто театр, а целый дворец для детей, где каждый играет немало важную роль. Юные зрители целый год посещают различные спектакли, рисуют любимых героев из сцен, делают подделки и получают свои долгожданные призы. Ежегодно в день рождения театра организуется конкурс «Театр глазами ребёнка», и лучшие работы украшают стены холла на протяжении длительного времени.

Ребята рисуют по нашим спектаклям. А потом каждый член жюри выбирает по три работы. А хочется выбрать 10! Они все замечательные! Там такая узнаваемость в этих работах, дети часто замечают такие детали, которым мы не придаем значение, а это важно на самом деле! Сергей Шелгунов, артист

Видео: Piter.TV

Мила Сосновцева, Эльвира Камалова