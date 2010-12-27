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ТЦ "Жемчужная Плаза" эвакуировали сразу после открытия
Сегодня, 11:07
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Asyaromanenkova
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ТЦ "Жемчужная Плаза" эвакуировали сразу после открытия

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В понедельник, 2 октября, торговый центр "Жемчужная Плаза" эвакуировали. Работники и посетители мерзнут на улице около магазина.

Новая эвакуация в Северной столице. На этот раз посетителям, арендаторам и сотрудникам пришлось покинуть ТЦ "Жемчужная Плаза". Эвакуация началась около половины одиннадцатого с утра. Сейчас все дожидаются открытия на парковке рядом с ТЦ.

На месте работают полицейские. Причина эвакуации неизвестна. Очевидцы предполагают, что это просто учебная тревога. Другие же подозревают, что дело снова в анонимном звонке.

ТЦ "Жемчужная Плаза" эвакуировали сразу после открытия

ТЦ "Жемчужная Плаза" эвакуировали сразу после открытия

ТЦ "Жемчужная Плаза" эвакуировали сразу после открытия

В субботу, 30 сентября, Piter.tv сообщал, что ТЦ "Монпансье" в Петербурге снова эвакуировали.

Фото: Мегаполис

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Теги: жемчужная плаза , новости спб , происшествия спб , эвакуация спб
Категории: Происшествия

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