ТЦ "Французский бульвар" открыли после оцепления

В Петербурге несколько часов был оцеплен торговый центр "Французский бульвар".

В Петербурге на несколько часов закрывали и оцепляли крупный торговый центр в Кировском районе. С 15 до 18 часов здесь был оцеплен ТЦ "Французский бульвар". Как сообщили в МВД, причиной таких мер стал подозрительный предмет на первом этаже торгового объекта. Сообщение о нем поступило в дежурную часть в 15.40, при ближайшем рассмотрении странная вещь оказалась забытым рюкзаком.

Полиция и саперы успели организовать оцепление торгового центра и приступили к изучению мужской сумки, как вдруг нашелся ее владелец. Угроза оказалась ложной, забывчивый петербуржец смог вернуть свой рюкзак, а торговое пространство продолжило работу.

В социальных сетях уже появились фотографии с места ЧП. Оцепление напугало многих людей - в городе до сих пор царит тревога из-за декабрьского теракта в магазине "Перекресток".