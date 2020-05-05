Сюжетное дополнение выпустят для Mortal Kombat 11

Ранее мы сообщали о том, что фанаты надеются увековечить память 73-летнего геймера из Санкт-Петербурга. Дедушка Николай очень любил игры от студии FromSoftware и вел свой канал более 4 лет.
Видео: PlayStation / YouTube
"Эпическая сага продолжится", намекают создатели.
Ранее мы сообщали о том, что фанаты надеются увековечить память 73-летнего геймера из Санкт-Петербурга. Дедушка Николай очень любил игры от студии FromSoftware и вел свой канал более 4 лет.
Видео: PlayStation / YouTube
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