Сюжетное дополнение выпустят для Mortal Kombat 11

"Эпическая сага продолжится", намекают создатели.

Ранее мы сообщали о том, что фанаты надеются увековечить память 73-летнего геймера из Санкт-Петербурга. Дедушка Николай очень любил игры от студии FromSoftware и вел свой канал более 4 лет.

Видео: PlayStation / YouTube