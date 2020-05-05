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fvbykov
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Сюжетное дополнение выпустят для Mortal Kombat 11

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"Эпическая сага продолжится", намекают создатели.

 

Ранее мы сообщали о том, что фанаты надеются увековечить память 73-летнего геймера из Санкт-Петербурга. Дедушка Николай очень любил игры от студии FromSoftware и вел свой канал более 4 лет.

Видео: PlayStation / YouTube

Теги: play station, игры, мортал комбат
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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