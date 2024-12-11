В результате комплексной работы было выявлено 16 нелегалов, которые нарушили режим пребывания на территории РФ.

Свыше тысячи иностранных граждан проверили в ходе миграционного рейда в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, проверку соблюдения миграционного законодательства проводили на территории Кировского района областного центра. В результате комплексной работы было выявлено 16 нелегалов, которые нарушили режим пребывания на территории РФ. В отношении них составлены административные протоколы. Решением суда мигранты подвергнуты административному выдворению из страны. Им также будет запрещен въезд на территорию России.

Ранее мы сообщали, что в Волгоградской области пресекли продажу свыше 20 тысяч пачек сигарет без акцизов.

Видео: УМВД по Новосибирской области