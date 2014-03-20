Свыше 8 тыс. петербуржцев завершили вакцинацию от коронавируса

За минувшие сутки первую прививку сделали 3,3 тыс. жителей Северной столицы.

За последние 24 часа в Петербурге прошли вакцинацию более 11 тыс. человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 2 октября.

Полный цикл вакцинации прошли 7 962 человека. Теперь в Северной столице полностью привито более 1,6 млн человек. Впервые вакцинировались 3 395 жителей города.

На сегодняшний день в Петербурге в запасе остается свыше 909 тыс. комплектов с препаратом от коронавируса. Записаться на прививку можно по телефону "122" либо на сайте "Здоровье петербуржца".

Ранее на Piter.tv сообщили, что за минувшие сутки почти 2,5 тыс. петербуржцев заболели коронавирусом.

Фото: Piter.tv