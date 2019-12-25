  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Светлана Рыжова: “Заявление Геннадия Орлова об отставке преждевременно”
Сегодня, 12:04
97
Veskathy

Светлана Рыжова: “Заявление Геннадия Орлова об отставке преждевременно”

0 0

По мнению главы Приморского поселения, профессиональный менеджер не должен уходить в период формирования районного бюджета.

Глава Приморского городского поселения обратилась к присутствующим на совете депутатов Выборгского района с просьбой принять во внимание обстоятельства текущего периода. В частности, речь шла о грядущем формировании бюджета района.

Данное действие происходит в тот период, когда мы готовимся к формированию бюджета. Тяжелое время для всего района. Я считаю, что заявление об отставке преждевременно.

К ее словам присоединились и остальные участники заседания, отметив, что вина Геннадия Орлова не доказана и необходимо дождаться результатов следствия. По их мнению, профессиональный менеджер, человек, который не первый год стоит у руля выборгского района, не должен оставлять команду в трудный период.

Ранее мы сообщили о том, что Комитет финансов находился в состоянии диктатуры Болучевского. 

Фото: Piter.TV

Теги: выборг
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии