Константин Паничев: “Комитет финансов находился в состоянии диктатуры Болучевского”

Председатель комитета финансов рассказал о новых подробностях следствия по делу о хищении денежных средств из бюджета Выборгского района.

15 октября прошло внеочередное заседание совета депутатов МО "Выборгский район". Районные депутаты обсуждали вопрос "О досрочном прекращении полномочий главы администрации МО "Выборгский район" в связи с увольнением".

На заседании выступил председатель комитета финансов районной администрации Константин Паничев. Он обратился к средствам массовой информации с просьбой не распространять недостоверные сведения об украденных суммах. В настоящий момент размер ущерба не доказан и станет точно известен только по окончании следствия.

Также Константин Паничев отметил, что при анализе внутренних процессов, происходящих в комитете финансов, стало известно, что члены комитета находились в состоянии диктатуры одного человека.

Они не могли никуда выходить, ни с кем разговаривать. только четко выполняли требования председателя комитета, даже если они носили незаконный характер,

- пояснил Паничев.

Председатель комитета финансов также обратил внимание на работу служб финансового мониторинга, которые не осуществляли должный контроль со своей стороны.

Когда такие большие денежные средства поступают и бюджетных организаций на счета коммерческих структур, службы финансового мониторинга должны заблокировать их и направить уведомления клиенту о предоставлении подтверждающих документов.

Отметим, что на ближайшей сессии будет представлена новая структура финансового контроля в районной администрации.

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Фото: Piter.TV