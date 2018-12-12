Светлана Дружинина показала процесс съемок продолжения «Гардемаринов»

Фильм снимается в Петербурге и его пригородах.

Актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина опубликовала в своем Instagram видео со съемок четвертых "Гардемаринов". Киноленту сейчас снимают в Петергофе.

Сюжет новой части "Гардемаринов" развернется перед началом Русско-турецкой войны 1787 года. Главным героям, как и в предыдущих фильмах, предстоит выполнить секретное задание императрицы.

Светлана Дружинина выступает режиссером, продюсером и сценаристом картины. В съемках принимают участие муж Дружининой легендарный оператор советского Анатолий Мукасей и их сын Михаил Мукасей. В актерском составе – Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Дима Билан, Михаил Ефремов, Федор Добронравов и другие.

Видео: @sdruzhinina_official / Instagram