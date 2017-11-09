Сериал "Сверхъестественное" 13 сезон, 5 серия: продвинутая танатология

Сэм и Дин сразятся с призраком сумасшедшего доктора

В сети обсуждается новое промо к следующей, пятой по счету, серии сериала "Сверхъестественное". Фанаты уже успели оценить предыдущие 4 серии 13 сезона, но все соскучились по моментам, где нет ни ангелов, ни демонов. Все хотят увидеть старую добрую охоту братьев Винчестеров на чудищ.

Пятый эпизод станет проходным с общей сюжетной линии 13 сезона. Сэму и Дину предстоит раскрыть новую загадку, но фанаты уже сами все поняли. Главным героем в этот раз станет призрак сумасшедшего доктора-экспериментатора.

В промо проскакивают кадры где нарисована голова человека, которому через глаз введена длинная игла. Лоботомия получила сумасшедшую популярность среди хирургической психиатрии XX-го века. Ее делали повсеместно и считали панацеей от: шизофрении, гомосексуализма, слабоумия и т.д. Лоботомию запретили, признав варварским методом превращения человека в овощ, но рассказы о ней до сих пор вызывают ужас.

Вероятно, режиссеры тоже решили пощекотать нервы зрителям такой острой темой. Скорее всего представленный нам призрак окажется безумным доктором прошлого века, который до сих пор в восторге от Лоботомии.

Увидят ли фанаты Каса и Джека в 5 серии точно не известно,так как Сэм предложил Дину поработать только вдвоем. Так что возможно нам придется подождать еще неделю, чтобы узнать где они.

Фото: Сверхъестественное » Supernatural

Видео: instagram / cw_supernatural