Сверхъестественное 13 сезон, 3 серия: Экстрасенсы, будьте осторожны!

В Сети появилось промо к новой серии "Сверхъестественного". Винчестерам предстоит сразиться с очередным монстром и спасти чью-то жизнь

В пятницу 27 октября выйдет 3 серия 13 сезона сериала "Сверхъестественное", которая обещает быть интересной.

В третьем эпизоде мы не увидим Джека, Мэри и Люцифера, зато появится уже знакомая фанатам с первого сезона экстрасенс Миссури Моусли. Также появится и сын актрисы, которого мы уже видели в третьем сезоне в роли демона.

Фанаты ждут от серии что-то во истину грандиозное, так как у Дина и Сэма появилась причина обратиться к ясновидящей. Напомним, что обычно к таким мерам браться Винчестеры прибегали в случае крайней необходимости, вопроса жизни и смерти, а также для связи с потусторонним миром. Есть небольшая доля вероятность, что братья решат таким образом узнать, жива ли их мать.

В сети появилось промо к новому эпизоду с подписью "Экстрасенсы, будьте осторожны!". Возможно, авторы так решили намекнуть, что в опасности на этот раз не винчестеры, а сами провидцы.

Главным противником в этой серии станет Рейф. Напомним, что это монстр, который питается мозговой жидкостью людей. Внешне они неотличимы, но их настоящую внешность отображает зеркало. Эти хитрые существа уже не раз попадались на пути Винчестеров в предыдущих сезонах. Их обычное место обитание – психиатрические больницы, так как мозг больных перенасыщен адреналином и другими "вкусностями" для монстра. Что заставило его действовать за пределами комфорта, и чем его привлек мозг экстрасенсов, мы узнаем совсем скоро.

Фото и видео: instagram / cw_supernatural ; скриншоты