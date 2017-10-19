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Сериал "Сверхъестественное" 13 сезон 2 серия: Сэм и Дин ищут способ обезопасить Джека. В аду появляется новый король

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В предстоящую пятницу, 20 октября, выйдет вторая серия нового сезона. В ней браться винчестеры встретят пророка. А Люцифер столкнется в бою с Михаилом

В прошлую пятницу стартовал новый 13 сезон сериала "Сверхъестественное". В Первой серии братья Винчестеры нашли нефилима Джека, за которым уже началась охота.  Сэм и Дин берут его под свою опеку и узнают, что  Джек выбрал себе отца еще в утробе. Им стал не Люцифер, а Кастиэль.  Люцифер же, оказавшись в параллельной вселенной, задумал шантажировать братьев их матерью.

В сети появился трейлер ко второй серии, которая выйдет 20 октября. У братьев оказывается человек, который настоятельно  предупреждают о том, что Джеку нужна защита, а Винчестеры не справятся сами с этой задачей. Фанаты считают, что неожиданный гость -  это пророк Донателло Редфилд из 11 сезона, который помогал охотникам бороться с Омарой. Сэм и Дин все же  пытаются понять, на что способен нефилим и как его обезопасить от самого себя. Будем надеяться, что пророк сможет оказать подмогу Винчестерам в этом нелегком деле.  

Источники сообщают, что место Люцифера не пустует. Фанаты обсуждают появление во второй серии нового принца ада Асмодея. Они считают, что  первым делом он зхочет отыскать и убить Джека. 

 

О Мэри и Люцифере в трейлере ничего не показано, но фотографий с ними достаточно.  Судя по ним, щелчком пальцев вероятно Люцифер кого-то убьет. Фанаты предполагают, что это будут или демоны, или охотники из параллельной вселенной.

Также к нему пожалует в гости Михаил. Пользователи считают, что возможно их сражение начнется именно в этой серии. По второй версии Михаил возьмет Люцифера в плен и будет допрашивать, так как в той реальности люцифер может быть уже мертв. 

Фото и видео : "ВКонтакте" / Сверхъестественное » Supernatural ; instagram / cw_supernatural

Теги: новости кино , сверхъестественное , сверхъестественное 13 сезон 2 серия , сериал
Категории: Кино

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