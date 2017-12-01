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Вчера, 15:29
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nadiputintseva
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Сериал "Сверхъестественное" 13 сезон 12 серия: Люцифер, Кастиэль и все, все, все

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Очередной замес демонов, ангелов, ведьм, и Винчестеров ожидают фанаты сериала. Новый эпизод выйдет на экраны 2 февраля.

Одиннадцатую серию режиссеры сериала "Сверхъестественного" полностью посвятили охоте. Братья Винчестеры откликнулись на просьбу о помощи Донны, у которой похитили племянницу. Несмотря на то, что Сем и Дин больше специалисты по монстрам, а не по маньякам, они все равно решили взяться за дело. Конечно же и здесь не обошлось без вампиров.

Фанаты одобрительно отнеслись к 11 эпизоду, так как действительно получилась интрига. Особенно интересно было наблюдать за аукционом для вампиров и оборотней, которые заказывали себе "онлайн доставку еды" сразу домой.

Что будет в 12 серии 13 сезона сериала "Сверхъестественное"

Новый эпизод, кстати, жители России смогут посмотреть уже завтра. И сразу хотим отметить, что она не будет проходной. По крайней мере, там мы снова увидим Кастиэля, Люцифера, Асмадея и других главных персонажей.  

Фанаты предполагают, что Дин и Сэм будут в этот момент заниматься другими вопросами и их встречи с Касом и Джеком в серии ждать не стоит. В сети появилось промо, в котором достаточно сжато рассказывают о двух ведьмах сестрах  Джейни и Джейми План.

Две красивые девушки околдовали Дина и им удалось украсить старинную книгу заклинаний, которую хранили у себя Винчестеры. Когда они поехали отбирать у сестер книгу, им на помощь приходит Равенна.

Фанаты предполагают, что может уже в этой серии Люциферу получится выбраться из заточения Асмадея. Возможно не без помощи Равенны. 

Фото: ВКонтакте / suupernaaturaal

Видео: Instagram / cw_supernatural

 

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Категории: Кино

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