Сутки в ожидании: на проспекте Стачек без отопления почти 500 домов

Почти 500 домов на юго-западе Петербурга ждут тепла.

Прохудившаяся труба лишила полноценного отопления несколько сотен домов в Кировском и Красносельском районах Петербурга. Местным жителям придется ждать потепления больше суток.

В комитете по энергетике Смольного сообщили, что сегодня, 21 марта, в 17.45 во время планового объезда бригада заметила парение на проспекте Стачек, 98. Ремонта потребовал трубопровод метрового диаметра, который принадлежит "Теплосети Санкт-Петербурга". Об этом пишет "Фонтанка".

В "Теплосети" уточнили, что чтобы предотвратить прорыв кипятка, сотрудники компании приступили к ремонтным работам.