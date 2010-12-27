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Сутки в ожидании: на проспекте Стачек без отопления почти 500 домов
Сегодня, 22:31
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ProkVad
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Сутки в ожидании: на проспекте Стачек без отопления почти 500 домов

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Почти 500 домов на юго-западе Петербурга ждут тепла.

Прохудившаяся труба лишила полноценного отопления несколько сотен домов в Кировском и Красносельском районах Петербурга. Местным жителям придется ждать потепления больше суток.

В комитете по энергетике Смольного сообщили, что сегодня, 21 марта, в 17.45 во время планового объезда бригада заметила парение на проспекте Стачек, 98. Ремонта потребовал трубопровод метрового диаметра, который принадлежит "Теплосети Санкт-Петербурга". Об этом пишет "Фонтанка".

В "Теплосети" уточнили, что чтобы предотвратить прорыв кипятка, сотрудники компании приступили к ремонтным работам.

Лопнувший трубопровод обеспечивает теплом 471 здание в Кировском и Красносельском районах города. Заменить поврежденный участок магистрали планируют к полуночи 22 марта. На время работ отопление в квартиры будет поступать по пониженным параметрам, горячую воду обещают не отключать.

Уточняют в ведомстве

Теги: отопление , проспект стачек , теплосеть
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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