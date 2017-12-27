Супружеские пары, познакомившиеся в метро, будут награждены сертификатами

Акция, приуроченная к 14 февраля, проходит в стенах Петербургского метрополитена.

Петербургский метрополитен проводит акцию, приуроченную к 14 февраля, по итогам которой наградит пары, поженившиеся после знакомства в метро.

"К участию в акции приглашаются все официально зарегистрированные пары, к свадьбе которых привело знакомство в метро. Петербургский метрополитен 14 февраля в нижнем вестибюле станции "Пушкинская" у памятника поэту, именно там, где по более чем полувековой петербургской традиции влюбленные договариваются о встрече, проводит торжественное вручение сертификатов "Вечной любви" парам, заявившим о своём участии в акции", - сообщили в пресс-службе подземки.

Участникам акции необходимо рассказать об истории своего знакомства с указанием станции или перегона Петербургского метрополитена, где это произошло, и предоставить пару фотографий из свадебного альбома.

"Кроме сертификатов участники акции получат приятные подарки", - добавили в пресс-службе.



Подать заявку необходимо не позднее 10:00 12 февраля.

Фото: pixabay